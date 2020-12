‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 9 12 20

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La cosa più piacevole dellaodierna di Uomini e Donne è stato quell’orrido jingle (che è ancora peggio di quello che udivamo nei giorni scorsi, aggiunto in post produzione), e HO DETTO TUTTO. Ma ci rendiamo conto di che branco di falsoni impenitenti popola quello studio? No, perché manco alla Caritas tanta miseria tutta insieme, tra chi ha fame di visibilità (la maggioranza, direi), chi ha fame di mozzarelle di bufala e chi ha fame di… beh, ci siamo capiti, dai. C’è Gemma Galgani che dà della falZA a Valentina Dartavilla Lupi, dopo aver rimarcato di aver consumato vissuto solo quattro storie in oltre un decennio di Trono over e aver rinnegato tutte le altre emoSSSioni di cui andava blaterando nelle restanti puntate per chiunque le desse retta, cameraman compresi. E che fa finta di non notare il sorrisone che Maurizio Guerci – così estremamente coinvolto dalla ...