Uomini e Donne anticipazioni: Valentina vs Maurizio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Uno degli scontri più appassionati della prossima puntata di Uomini e Donne sarà quello tra Maurizio e Valentina, in merito all'intrusione di Gemma, ma che cosa ha combinato questa volta la Galgani? Ci sarà una dura discussione tra Valentina e Maurizio in merito a quello che è successo durante l'esterna con Gemma. Ebbene le cose sono andate meglio del previsto, entusiasmando la Galgani ma facendo arrabbiare Valentina. Secondo la giovane non si parla di esclusiva, ma di buon senso. L'idea che debba uscire con uno che può aver baciato sua madre, la lascia senza parole! In tal senso si mostra sconvolta e disgustata. La sua critica fa riferimento al fatto che Maurizio pare che abbia baciato Gemma durante la loro uscita. Ovviamente la reazione della ...

