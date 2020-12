UOMINI E DONNE anticipazioni: VALENTINA al centro della scena! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo due giorni di assenza dai palinsesti, torna su Canale 5 UOMINI e DONNE, il dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Quest’oggi puntata ricca di colpi di scena, che vedrà protagonista numerose dame e cavalieri. Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: BEGOÑA contro MANUELA, ecco cosa succederà! In primis toccherà a Gemma, la quale continua la frequentazione con Maurizio. I due sono stati insieme a cena, dando l’impressione di trovarsi molto bene in compagnia. A rompere l’armonia penserà VALENTINA, affermando che Maurizio in realtà non è affatto interessato a Gemma e che questa conoscenza è frutto di una richiesta esplicita della redazione. Si accenderà così un aspro dibattito in studio, durante il quale non mancheranno pesanti insulti tra le parti in causa. Tutte le nostre news anche ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo due giorni di assenza dai palinsesti, torna su Canale 5, il dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Quest’oggi puntata ricca di colpi di scena, che vedrà protagonista numerose dame e cavalieri. Leggi anche: Il Segreto: BEGOÑA contro MANUELA, ecco cosa succederà! In primis toccherà a Gemma, la quale continua la frequentazione con Maurizio. I due sono stati insieme a cena, dando l’impressione di trovarsi molto bene in compagnia. A rompere l’armonia penserà, affermando che Maurizio in realtà non è affatto interessato a Gemma e che questa conoscenza è frutto di una richiesta esplicitaredazione. Si accenderà così un aspro dibattito in studio, durante il quale non mancheranno pesanti insulti tra le parti in causa. Tutte le nostre news anche ...

