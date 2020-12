Un’alleanza contro la corruzione. Per blindare i fondi europei. Iniziativa del ministro Bonafede per la legalità. Ma come al solito i renziani si mettono di traverso (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I quasi duecento miliardi di euro, 196 per l’esattezza, del Recovery fund fanno gola a tanti soprattutto alle organizzazioni criminali. Sì, ed è da questo assioma che prende spunto l’Iniziativa del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha annunciato l’avvio di una grande consultazione pubblica sulle pratiche anticorruzione, con lo scopo principale di “difendere” le risorse che serviranno a riparare i danni sociali ed economici causati dalla pandemia. I fondi destinati a sostenere la ripresa economica, data l’urgenza, godranno di una sorta di corsia preferenziale. Tutti gli atti ed i provvedimenti emanati delle strutture guidate da sei manager scelti dal ministero dell’economia e dalla presidenza del Consiglio, non saranno infatti soggetti a controllo preventivo da parte della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I quasi duecento miliardi di euro, 196 per l’esattezza, del Recovery fund fanno gola a tanti soprattutto alle organizzazioni criminali. Sì, ed è da questo assioma che prende spunto l’deldella Giustizia Alfonsoche ha annunciato l’avvio di una grande consultazione pubblica sulle pratiche anti, con lo scopo principale di “difendere” le risorse che serviranno a riparare i danni sociali ed economici causati dalla pandemia. Idestinati a sostenere la ripresa economica, data l’urgenza, godranno di una sorta di corsia preferenziale. Tutti gli atti ed i provvedimenti emanati delle strutture guidate da sei manager scelti dal ministero dell’economia e dalla presidenza del Consiglio, non saranno infatti soggetti allo preventivo da parte della ...

