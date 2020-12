Un’agenda Usa-Ue per sfidare la Cina Il dibattito all’Atlantic Council

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Free World Commission Hearing: A D-10 strategy for China” è il titolo di una conferenza organizzata oggi ddi Washington per ragionare sullae sull’opportunità di un’alleanza tra democrazie — tecnologica come analizzato dal Cnas, ma non solo — per affrontare la sfida di Pechino. “D-10” sta “Democracies 10” — Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti, oltre all’Unione Europea —, un’alleanza pensata nel 2008 dal dipartimento di Stato americano e rilanciata negli scorsi mesi da Stati Uniti e Regno Unito. In particolare dal governo di Londra soprattutto in ambito tecnologico. La discussione è stata introdotta da Carl Gershman, presidente del National Endowment for Democracy, e da Frederick Kempe, presidente e Ceo dell’Atlantic. ...