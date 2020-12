Una vita, anticipazioni 11 dicembre: Felipe impaziente di ritrovare Marcia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una vita torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di venerdì 11 dicembre. L’appuntamento con le vicende ambientate ad Acacias è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10. La nuova trama riprenderà dal momento in cui Felipe arriverà a discutere con Mauro, accusandolo di non fare abbastanza per ritrovare Marcia. L’avvocato sarà disperato e si muoverà da solo andando a far visita a Cesar Andrade, nella speranza di ritrovare la sua amata. Una vita, trama 11 dicembre: Felipe va da solo da Andrade In Una vita, le trame si staranno facendo sempre più avvincenti anche grazie alle indagini sulla sparizione di Marcia. Come sappiamo Mauro sarà riuscito ad infiltrarsi nell’organizzazione di Cesar Andrade, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Unatorna con un nuovo episodio nel pomeriggio di venerdì 11. L’appuntamento con le vicende ambientate ad Acacias è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10. La nuova trama riprenderà dal momento in cuiarriverà a discutere con Mauro, accusandolo di non fare abbastanza per. L’avvocato sarà disperato e si muoverà da solo andando a far visita a Cesar Andrade, nella speranza dila sua amata. Una, trama 11va da solo da Andrade In Una, le trame si staranno facendo sempre più avvincenti anche grazie alle indagini sulla sparizione di. Come sappiamo Mauro sarà riuscito ad infiltrarsi nell’organizzazione di Cesar Andrade, ...

