Una Vita, anticipazioni 10 dicembre: Antonito contro Ramòn per Lolita

Una Vita: cosa ci dicono le anticipazioni del 10 dicembre? Anticipiamo che Carmen e Lolita continueranno a bisticciare e Ramòn, stanco della situazione, difenderà la moglie … Ma anche suo figlio Antonito difenderà la sua! Susana ascolterà di nascosto il litigio.

Una Vita: Lolita e Carmen ancora ai ferri corti. Ramòn contro la nuora, ma Antonito …

Dopo che gli uomini di Casa Palacios hanno finalmente capito che ci sono dissapori tra le loro consorti, decidono di intervenire, ma la situazione peggiora. Ramòn e Antonito concordano sulla necessità del farla smettere a Carmen e Lolita, ma quando Palacios sr rimprovererà quest'ultima per il suo ...

