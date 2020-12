“Una grandissima mancanza di rispetto”. Alba Parietti non si tiene: cosa è successo dopo il faccia a faccia tra il figlio e Tommaso Zorzi al GF Vip (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alba Parietti è ormai un’ospite fissa di Ogni Mattina, il morning show condotto su TV8 da Adriana Volpe e Alessio Viola dove si parla di cronaca e attualità senza trascurare momenti di leggerezza. Nella puntata di mercoledì 9 dicembre la conduttrice era presente in studio durante la seguitissima rubrica che tiene il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. E tra i personaggi che il giornalista ha dovuto giudicare c’era anche Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti appena uscito dal Grande Fratello Vip. “Questa è la fine di un’amicizia” ha iniziato a dire Alessi quando doveva giudicare Oppini. Il voto del direttore è stato “down”, ovvero discesa. La motivazione risiede per Alessi nell’imbarazzo provato da Oppini dopo la confessione di Tommaso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è ormai un’ospite fissa di Ogni Mattina, il morning show condotto su TV8 da Adriana Volpe e Alessio Viola dove si parla di cronaca e attualità senza trascurare momenti di leggerezza. Nella puntata di mercoledì 9 dicembre la conduttrice era presente in studio durante la seguitissima rubrica cheil direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. E tra i personaggi che il giornalista ha dovuto giudicare c’era anche Francesco Oppini, ildiappena uscito dal Grande Fratello Vip. “Questa è la fine di un’amicizia” ha iniziato a dire Alessi quando doveva giudicare Oppini. Il voto del direttore è stato “down”, ovvero discesa. La motivazione risiede per Alessi nell’imbarazzo provato da Oppinila confessione di...

chiellini : Una prestazione straordinaria per conquistare il primo posto! E una Grande, Grandissima vittoria!!! Avanti così!!!… - sscnapoli : ?? | #Gattuso “Sono contento di come la squadra si sta esprimendo. Domani dobbiamo fare una grandissima partita sia… - marattin : Domani alle 8 ci vediamo a Omnibus su La7. Tra le altre cose parleremo dell’idea di una nuova imposta patrimoniale.… - pa18gi : RT @SimoneCristao: Con grandissima emozione ospiteremo in diretta IL Capitano @FBaresi, venerdì alle 14.00! Vi aspettiamo per far sentire… - sbarbaring : @LaSkilly @GioGeneSharp Ci faceva fare una cosa del genere la maestra delle elementari. Lo chiamava l'altro presepe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una grandissima Cashback App: risparmia mentre fai acquisti, sempre e ovunque Fortune Italia