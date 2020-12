“Una cosa tremenda…”. Nicola Savino, il lutto che fa ancora tanto male: “Di colpo ho smesso di essere ragazzo” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nicola Savino è un noto conduttore televisivo e radiofonico, nonché un grande imitatore e autore televisivo. Ha sempre dimostrato grande talento e una buona capacità di sdrammatizzare. In queste settimane sta conducendo insieme ad Alessia Marcuzzi Le Iene Show: una coppia ben affiatata che piace al pubblico. Quando Alessia è stata contagiata dal Covid, Nicola le ha mandato un video di incoraggiamento su Instagram: “Tutto lo studio ti aspetta, torna presto, Alessia”. “Mi mancate” è stata la risposta della conduttrice su Instagram. Savino conduce insieme a Linus la nota trasmissione radiofonica Deejay Chiama Italia su radio Deejay ed è sempre molto incline allo scherzo e alla battuta. Tuttavia in pochi conoscono un lato molto privato della sua vita. Che lui stesso fa fatica a raccontare. Si tratta del dramma più ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è un noto conduttore televisivo e radiofonico, nonché un grande imitatore e autore televisivo. Ha sempre dimostrato grande talento e una buona capacità di sdrammatizzare. In queste settimane sta conducendo insieme ad Alessia Marcuzzi Le Iene Show: una coppia ben affiatata che piace al pubblico. Quando Alessia è stata contagiata dal Covid,le ha mandato un video di incoraggiamento su Instagram: “Tutto lo studio ti aspetta, torna presto, Alessia”. “Mi mancate” è stata la risposta della conduttrice su Instagram.conduce insieme a Linus la nota trasmissione radiofonica Deejay Chiama Italia su radio Deejay ed è sempre molto incline allo scherzo e alla battuta. Tuttavia in pochi conoscono un lato molto privato della sua vita. Che lui stesso fa fatica a raccontare. Si tratta del dramma più ...

marattin : Ho una domanda: perché usiamo 88 mld di prestiti del Recovery Fund (che ha condizioni, e per fortuna) per sostituir… - CarloCalenda : Nella bozza di Recovery Plan del Governo Conte, la parte sul chi (piramide e governance) è di gran lunga più approf… - ivanscalfarotto : La cosa che più dispiace non è tanto il trattamento riservato a @meb, che se la cava comunque benissimo. È per l’in… - mytvear : @hjstbz corro non mi dire mai più una cosa del genere ......,, - carolineffake : @Klaus_mik @valtorofficial @RealEmmaH2O_ @izzyfakee_ @claryfrayfake klaus ti devo dire una cosa -

Ultime Notizie dalla rete : “Una cosa SNAI – Europa League: fiducia al Napoli Bomber in quota, comanda Mertens Fortune Italia