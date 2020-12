‘Una cosa tremenda’, Giulia De Lellis e l’incidente al ristorante: cosa ha svelato nelle sue stories (Di mercoledì 9 dicembre 2020) nelle sue Instagram stories, Giulia De Lellis ha raccontato ai suoi fan una brutta esperienza vissuta a cena al ristorante, in vacanza a Dubai… La celebre influencer è rimasta ‘vittima’ di uno spiacevole incidente per colpa di uno dei cibi portati a tavola. Ma cosa sarà mai successo alla bella Giulia? LEGGI ANCHE: — Giulia De Lellis ed Elisa Visari, un dettaglio sul post di Instagram non sfugge agli utenti: la strana somiglianza Incidente al ristorante per Giulia de Lellis, che ha passato un brutto quarto d’ora dopo aver mangiato il cibo sbagliato! Foto: KikapressIncidente al ristorante per Giulia de Lellis: cos’è ... Leggi su funweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020)sue InstagramDeha raccontato ai suoi fan una brutta esperienza vissuta a cena al, in vacanza a Dubai… La celebre influencer è rimasta ‘vittima’ di uno spiacevole incidente per colpa di uno dei cibi portati a tavola. Masarà mai successo alla bella? LEGGI ANCHE: —Deed Elisa Visari, un dettaglio sul post di Instagram non sfugge agli utenti: la strana somiglianza Incidente alperde, che ha passato un brutto quarto d’ora dopo aver mangiato il cibo sbagliato! Foto: KikapressIncidente alperde: cos’è ...

