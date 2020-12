Una balena a New York nuota davanti alla Statua della Libertà (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una balena stata avvistata nel fiume Hudson a New York, proprio davanti alla Statua della Libert . Luned una megattera passata non lontano dall Intrepid, deliziando i newYorkesi, ma preoccupando gli ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Unastata avvistata nel fiume Hudson a New, proprioLibert . Luned una megattera passata non lontano dall Intrepid, deliziando i newesi, ma preoccupando gli ...

(ANSA) - NEW YORK, 09 DIC - Una balena é stata avvistata nel fiume Hudson a New York, proprio davanti alla Statua della Libertà. Lunedì una megadattera é passata non lontano dall'Intrepid, deliziando ...

