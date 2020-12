Un Posto al Sole | oggi 9 dicembre | la vittoria di Roberto Ferri

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Anticipazioni “Unal”, puntata del 92020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45?gongola: il suo piano funziona. Marina non trova l’acquirente che cercava. Fabrizio prende una decisione inaspettata… Marina ha scoperto che Men’kov è in bancarotta e teme di perdere i Cantieri Flegrei. Partita per Montecarlo in cerca di una soluzione, la Giordano rientra a Napoli senza Articolo completo: dal blog SoloDonna