Un Natale da cani: il 63% degli italiani mette sotto l'albero un regalo per Fido (Di mercoledì 9 dicembre 2020) BOLOGNA – Gli animali domestici entrano a far parte della nostra quotidianità e della famiglia: sono figli e fratelli 'pelosi' da cui non vorremmo mai separarci, soprattutto durante le feste. Secondo un sondaggio realizzato da Dog Heroes oltre il 63% degli italiani non solo ha intenzione di trascorrere le vacanze natalizie con il proprio cane, ma ha in programma di comprargli un regalo da fargli trovare sotto l'albero.

