“Un bambino aveva il coronavirus nel novembre 2019” La scoperta del Policlinico di Milano

Milano, 9 dic – Un bambino milanese era positivo al coronavirus il 21 novembre 2019… ma nessuno, come è ovvio, ne era a conoscenza. La scoperta è stata fatta all'incirca un anno dopo, al Policlinico universitario di Milano, analizzando i tamponi – conservati in celle frigorifere a meno 80°C – eseguiti, all'epoca, per i sospetti casi di morbillo. Ebbene, le analisi hanno rivelato la presenza del coronavirus a novembre, almeno 3 mesi prima del paziente 1 di Codogno. L'ennesimo tassello che si aggiunge al mosaico dello «storico» dell'epidemia, che ormai vede come certo il suo inizio ben prima del gennaio-febbraio 2020.

