Un anno di ricerche su Google: il 2020 tra Coronavirus, Maradona e come fare il pane (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Coronavirus , congiunti, nuovo Dpcm e tutto quello che ruota intorno alla pandemia. Non stupisce che siano queste le parole più ricercate dagli italiani su Google nel 2020, ma non mancano anche quelle ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020), congiunti, nuovo Dpcm e tutto quello che ruota intorno alla pandemia. Non stupisce che siano queste le parole più ricercate dagli italiani sunel, ma non mancano anche quelle ...

dadisem : Che cosa hanno cercato quest'anno gli italiani su @Google? Sì, tanto #coronavirus ma non solo @SkyTG24 - bastet : Il ritratto di un anno attraverso le ricerche su Google #2020 - tariffando : Coronavirus, Maradona, pane... Sono solo alcune delle ricerche che gli italiani hanno fatto quest'anno. Ecco una cl… - UniversoSocialM : Un anno di ricerche su Google, nella morsa del coronavirus - AgroalimentareN : Come fare il pane e la pizza gli 'argomenti Google' più cercati dagli italiani Il motore di ricerca ha, come di con… -