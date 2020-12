Uccide la moglie, assolto: era solo “delirio di gelosia” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Uccide la moglie e finisce a processo, ma il giudice lo assolve con una motivazione davvero assurda. Ecco la storia che sta indignando il web. uMarito Uccide moglie (Foto: Getty)Spesso la vita coniugale è davvero difficile, con tante sfumature e varie incomprensioni che possono portare a scintille e litigi. Se la coppia non si chiarisce L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020)lae finisce a processo, ma il giudice lo assolve con una motivazione davvero assurda. Ecco la storia che sta indignando il web. uMarito(Foto: Getty)Spesso la vita coniugale è davvero difficile, con tante sfumature e varie incomprensioni che possono portare a scintille e litigi. Se la coppia non si chiarisce L'articolo proviene da Inews.it.

matteosalvinimi : Si può uccidere “per gelosia”??? Non nel mio Paese. - Agenzia_Ansa : Uccise la moglie un anno fa a Brescia, assolto per 'delirio di gelosia'. @MonicaCirinna del #Pd: 'un terribile ri… - Agenzia_Ansa : Uccise la moglie un anno fa a #Brescia, assolto per 'delirio di #gelosia'. All'uomo, 70 anni, riconosciuto il vizio… - Mauri_Carrara : RT @matteosalvinimi: Si può uccidere “per gelosia”??? Non nel mio Paese. - MariMario1 : RT @matteosalvinimi: Si può uccidere “per gelosia”??? Non nel mio Paese. -