Trump era sul punto di rivelare esistenza di extraterrestri (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un ex capo della direzione spaziale del Ministero della Difesa israeliano ha affermato che gli esseri umani sono stati in contatto con degli extraterrestri di una “Federazione Galattica”. Ha anche affermato che il presidente Trump ne è consapevole ed era sul punto di rivelare l’esistenza di extraterrestri. Trump era sul punto di fare una rivelazione Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un ex capo della direzione spaziale del Ministero della Difesa israeliano ha affermato che gli esseri umani sono stati in contatto con deglidi una “Federazione Galattica”. Ha anche affermato che il presidentene è consapevole ed era suldil’diera suldi fare una rivelazione

fattoquotidiano : Rudy Giuliani positivo al Covid, l’avvocato di Trump ricoverato in ospedale. Era stato a riunioni di Repubblicani s… - MoliPietro : Trump era sul punto di rivelare esistenza di extraterrestri - imusumarra : RT @Alessan32267656: Il voto della cattolica #AmyConeyBarrett è determinante per l'esecuzione della condanna a morte. È la prova che le pol… - Progen20 : RT @ConteZero76: E alla fine Trump è arrivato alla corte suprema (quella federale, quella coi 'suoi' giudici). Era l'ennesimo ricorso per c… - radiosilvana : RT @AB1601293359: Pare che quell'idiota completo di #Trump si sia inQAzzato con #Pfizer ieri perché la casa farmaceutica ha detto che non p… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump era Usa 2020, la Corte Suprema boccia il ricorso di Trump sulla Pennsylvania La Stampa Usa: Ivanka Trump e il marito comprano lotto da 30 milioni di dollari

New York, 09 dic 01:43 - (Agenzia Nova) - Ivanka Trump e Jared Kushner hanno comprato un lotto di ... La coppia secondo la Post ha acquistato un lotto che era di proprietà di Julio Iglesias, e avrebbe ...

Usa: aiuti economici, dai Democratici parziale apertura a Trump

New York, 09 dic 06:35 - (Agenzia Nova) - I leader del Partito democratico presso le Camere del Congresso federale Usa sono tornati a criticare il presidente Donald Trump nella serata ... Negli ultimi ...

New York, 09 dic 01:43 - (Agenzia Nova) - Ivanka Trump e Jared Kushner hanno comprato un lotto di ... La coppia secondo la Post ha acquistato un lotto che era di proprietà di Julio Iglesias, e avrebbe ...New York, 09 dic 06:35 - (Agenzia Nova) - I leader del Partito democratico presso le Camere del Congresso federale Usa sono tornati a criticare il presidente Donald Trump nella serata ... Negli ultimi ...