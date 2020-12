Trappola di cristallo: Charlize Theron si candida per una versione lesbo del film (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Charlize Theron si propone ufficialmente come possibile protagonista di un reboot di Trappola di cristallo, in versione lesbo, e avrebbe anche trovato la sua co-star su Twitter! Charlize Theron è intervenuta su Twitter per rispondere ad un'utente che proponeva una versione lesbo di Trappola di cristallo. Nel frattempo l'attrice ha ricevuto anche la risposta di Hannah Simone che si è candidata per unirsi a lei in un eventuale reboot al femminile del film del 1988. Nel corso della sua carriera, Charlize Theron ha dimostrato di non avere timore di mettersi in gioco ricoprendo il ruolo da protagonista o co-protagonista in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 dicembre 2020)si propone ufficialmente come possibile protagonista di un reboot didi, in, e avrebbe anche trovato la sua co-star su Twitter!è intervenuta su Twitter per rispondere ad un'utente che proponeva unadidi. Nel frattempo l'attrice ha ricevuto anche la risposta di Hannah Simone che si èta per unirsi a lei in un eventuale reboot al femminile deldel 1988. Nel corso della sua carriera,ha dimostrato di non avere timore di mettersi in gioco ricoprendo il ruolo da protagonista o co-protagonista in ...

