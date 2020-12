Tra heritage e tecnologia sfila la collezione Dior Men (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ipercolorata e iperreale. La sfilata Dior Men per la fall 2021 è andata in scena a Pechino, mentre veniva trasmessa in streaming qui, sul sito del brand, sui suoi canali social e su Twitch. Una sfilata vera, con modelli che hanno calcato una passerella mentre sullo sfondo venivano proiettate in 3D una serie di galassie spaziali, a raccontare, come spiega la nota diffusa alla stampa, «Una conversazione tra heritage e tecnologia che indaga sullo spazio in cui reale e virtuale s'incontrano». Così da una parte i simboli della maison che lo stilista inglese Kim Jones ha trasportato nel suo menswear - le giacche avvitate simili alla Bar Jacket, i grandi fiocchi che chiudono le cinture sulla schiena, le costruzioni sartoriali - e dall'altra i disegni pieni di vitalità e irriverenti, al contempo, dell'artista ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ipercolorata e iperreale. LataMen per la fall 2021 è andata in scena a Pechino, mentre veniva trasmessa in streaming qui, sul sito del brand, sui suoi canali social e su Twitch. Unata vera, con modelli che hanno calcato una passerella mentre sullo sfondo venivano proiettate in 3D una serie di galassie spaziali, a raccontare, come spiega la nota diffusa alla stampa, «Una conversazione trache indaga sullo spazio in cui reale e virtuale s'incontrano». Così da una parte i simboli della maison che lo stilista inglese Kim Jones ha trasportato nel suo menswear - le giacche avvitate simili alla Bar Jacket, i grandi fiocchi che chiudono le cinture sulla schiena, le costruzioni sartoriali - e dall'altra i disegni pieni di vitalità e irriverenti, al contempo, dell'artista ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra heritage La galassia cartoon di Dior - MFFashion.com MF Fashion Le galassie di Dior Men a Pechino: una sfilata che lascia il segno

La nuova collezione disegnata da Kim Jones, e presentata a Pechino e sulle principali piattaforme, dal punto di vista visivo è stata davvero notevole, con una serie di galassie proiettate in 3D a fare ...

