Toyota Mirai - Aperti in Giappone gli ordini per la berlina a idrogeno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Toyota ha aperto in Giappone gli ordini per la seconda generazione della Mirai. La berlina fuel cell è proposta con prezzi compresi tra i 7.100.000 e gli 8.050.000 yen (incentivi esclusi), pari a una cifra tra circa 56.200 e 63.700 euro. Tutta nuova a trazione posteriore. La quattro porte a idrogeno è stata totalmente riprogettata rispetto al modello presentato nel 2014 e ha assunto le forme di una berlina di lusso dal design dinamico. La piattaforma modulare GA-L a trazione posteriore è stata adattata per poter inserire anteriormente la pila a combustibile, mentre i serbatoi e le batterie si trovano rispettivamente dietro e al centro dell'abitacolo. Il risultato è un ideale bilanciamento dei pesi, unito a un'elevata rigidità torsionale.

