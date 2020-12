Toto-nomi di Sanremo 2021, pronostici sui Campioni in gara al Festival (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Impazza il Toto-nomi di Sanremo 2021. La redazione di OM si è riunita per discutere le effettive possibilità dei vari Big in gara nella categoria dei Campioni in quello sarà probabilmente l’anno con più candidati in assoluto. Complice la crisi profonda del settore musicale, aggravata dallo stop alle attività dovuto al Covid-19, sono tantissimi (se non quasi tutti) gli artisti italiani che si presenteranno al Festival di Sanremo 2021. Tante, troppe, le canzoni ricevute dalla direzione artistica del Festival guidata da Amadeus. Impegnativo, più che mai, il compito di selezione dei brani da portare in gara al Festival di Sanremo numero 71. Il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Impazza ildi. La redazione di OM si è riunita per discutere le effettive possibilità dei vari Big innella categoria deiin quello sarà probabilmente l’anno con più candidati in assoluto. Complice la crisi profonda del settore musicale, aggravata dallo stop alle attività dovuto al Covid-19, sono tantissimi (se non quasi tutti) gli artisti italiani che si presenteranno aldi. Tante, troppe, le canzoni ricevute dalla direzione artistica delguidata da Amadeus. Impegnativo, più che mai, il compito di selezione dei brani da portare inaldinumero 71. Il ...

