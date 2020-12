“Torture | cibo avariato e Covid | vi racconto cosa succede nelle carceri di Lukashenko”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non c’è pace per la Bielorussia: dopo le proteste della scorsa estate, nel Paese continuano i disordini e le violazioni dei diritti umani da parte del regime di Lukashenko, questa volta a riflettori spenti, poiché a causa dell’emergenza-19, i media dedicano sempre meno spazio alle tematiche internazionali. Tra le vittime dei soprusi del regime Bielorusso, avevamo raccontato la vicenda del giovane seviziato in carcere, oggi fuggito in Ucraina, e la storia di Peter Polevikov, licenziato dalla televisione di Stato per aver partecipato alle proteste di piazza. Dopo aver perso il lavoro, Peter non ha interrotto le attività di protesta in piazza, ha continuato a manifestare e per questo motivo è stato arrestato. Tutta la sua famiglia ha subito violazioni della libertà: arresti e forme di tortura. Da pochi giorni è tornato libero, lo abbiamo intervistato in esclusiva ...