Torre del Greco | 10 nuovi positivi al Covid-19 e 36 guarigioni

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Nel consueto bollettino del Centro Operativo del Comune didelsi apprende che nelle ultime 24 ore si sono registrate 36e 10casi dial-19, nessuno dei quali ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Ad oggi i cittadini ospedalizzati sono 27, mentre sono 601 le persone in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Palazzo_Chigi : Il videomessaggio del Presidente @GiuseppeConteIT in occasione dell'inaugurazione della ricostruzione della Torre C… - Antonio_Tajani : Dopo aver vinto il Premio Carlo V avevo deciso di donare l'intera dotazione economica ad alcuni comuni terremotati… - TuttoQuaNews : RT @Linkiesta: Quattro anni dopo il terremoto la Torre Civica di Norcia è tornata a suonare. Il restauro della struttura simbolo del sisma… - lonelyplanet_it : Dalle dolci colline, tra i metaforici gironi delle sue strade e poi di torre in torre, quasi fino al cielo. Seguiam… - Linkiesta : Quattro anni dopo il terremoto la Torre Civica di Norcia è tornata a suonare. Il restauro della struttura simbolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Torre del

NoiTV - La vostra televisione

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più! Ti potrebbe interessare anche L’abituale accompagnamento di una donna nel luogo in cui essa si prostituisce integra il reato di favoreggiamento della prosti ...Dal promontorio di Ansedonia al porto di Pyrgi vicino a Santa Severa un itinerario non semplice e non del tutto tracciato, adatto a ciclisti esperti ...