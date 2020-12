Tommaso Zorzi, chi è la mamma Armanda Frassinetti: età e lavoro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’abbiamo vista ieri al Grande Fratello VIP con un video sorpresa per suo figlio. Ma chi è la mamma di Tommaso Zorzi, Armanda Frassinetti? Armanda Frassinetti, questo il nome della bellissima mamma di Tommaso Zorzi che durante la puntata di ieri del Grande Fratello VIP ha fatto una sorpresa al figlio con un video che ha fatto piangere tutti. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’abbiamo vista ieri al Grande Fratello VIP con un video sorpresa per suo figlio. Ma chi è ladi, questo il nome della bellissimadiche durante la puntata di ieri del Grande Fratello VIP ha fatto una sorpresa al figlio con un video che ha fatto piangere tutti. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - vicscap : RT @spenceremilys: comunque Tommaso Zorzi che si prende i complimenti di gente di livello come Barbara Alberti, Malgioglio, Barbara D'Urso,… - spenceremilys : Barbara Alberti si complimenta e tifa Tommaso Zorzi. una di noi #GFVIP - MarcellaGrassi : Una infezione agli occhi non ha oscurato quello che so e sento da anni. 19 per la precisione. Ma nulla accade per c… -