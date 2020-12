The Circle la trama film di stasera su Rai Movie giovedì 10 dicembre

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Theilin onda10su Raie trailer The Cricle è ilscelto per la prima serata di Raidi10, uncon al centro il tema della privacy tratto dal romanzo di Dave Eggers del 2013 (mentre ilè uscito nel 2017). Diretto da James Ponsoldt ilvede tra i protagonisti Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega e Karen Gillan, al botteghino ha incassato 40,7 milioni di dollari. Theladelsu RaiScopriamo insieme di che parla Theil ...

The Circle è un film di genere thriller del 2017, diretto da James Ponsoldt, con Emma Watson e Tom Hanks. Uscita al cinema il 27 aprile 2017. Durata 110 minuti. Distribuito da Good Films e Adler...

The Circle è un film del 2017 scritto e diretto da James Ponsoldt, interpretato da Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega e Karen Gillan . La pellicola è l' adattamento cinematografico del romanzo fantascientifico Il cerchio ( The Circle) di Dave Eggers del 2013.

The Circle è un mix di alta tecnologia e social media, una sorta di Google + Facebook + Amazon + Apple, e viene raffigurato da Dave Eggers, autore del romanzo alla base del film di cui è anche sceneggiatore, e dal regista James Ponsoldt come una società al limite del distopico, perché richiede ai suoi dipendenti una "trasparenza" che è accesso indiscriminato ad ogni dettaglio della loro vita personale.