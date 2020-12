Tg Riabilitazione | edizione del 9 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) E' stato istituito, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il Gruppo di lavoro sulla sclerosi multipla (Sm). L'obiettivo principale e' quello di definire una proposta per la costituzione di una rete di centri per la cura e la riabilitazione della Sm, integrando i servizi tra ambito ospedaliero e territoriale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. "In Italia- ha dichiarato il direttore generale di Agenas, Domenico Mantoan- si stima che le persone con Sm siano 68.000-75.000, per un totale di 1.800-2.000 nuovi casi ogni anno. Ricordo, inoltre, che tra i compiti del Gruppo di lavoro c'e' anche la definizione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale e Riabilitativo".