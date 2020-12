Tg Politico Parlamentare, edizione del 9 dicembre 2020 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il governo cerca di sciogliere nel voto delle Camere le tensioni in maggioranza. A Montecitorio e Palazzo Madama il premier tiene le comunicazioni in vista del consiglio europeo. E sprona i partiti alla “coesione”. Un riferimento alle posizioni assunte da Italia Viva che ribadisce di essere contraria alla task force sul recovery fund. Le ministre renziane Bonetti e Bellanova arrivano addirittura a minacciare le dimissioni e il cdm inizialmente previsto per la serata va incontro a un altro slittamento. Matteo Renzi si dice inamovibile. Sui fondi europei non ci deve essere una duplicazione di poltrone, la parola spetta al Parlamento. Per il premier Giuseppe Conte la dialettica interna alla coalizione e’ segno di vitalita’ a patto che non sottragga energie e non distragga dalla partita europea. Domani e venerdi’ Conte sara’ a Bruxelles per il Consiglio. Un passaggio decisivo su molti fronti, a cominciare dalla pandemia, per la quale il premier auspica un’azione congiunta nella campagna di vaccinazione. MELONI: COL MES SVENDONO L’ITALIA Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il governo cerca di sciogliere nel voto delle Camere le tensioni in maggioranza. A Montecitorio e Palazzo Madama il premier tiene le comunicazioni in vista del consiglio europeo. E sprona i partiti alla “coesione”. Un riferimento alle posizioni assunte da Italia Viva che ribadisce di essere contraria alla task force sul recovery fund. Le ministre renziane Bonetti e Bellanova arrivano addirittura a minacciare le dimissioni e il cdm inizialmente previsto per la serata va incontro a un altro slittamento. Matteo Renzi si dice inamovibile. Sui fondi europei non ci deve essere una duplicazione di poltrone, la parola spetta al Parlamento. Per il premier Giuseppe Conte la dialettica interna alla coalizione e’ segno di vitalita’ a patto che non sottragga energie e non distragga dalla partita europea. Domani e venerdi’ Conte sara’ a Bruxelles per il Consiglio. Un passaggio decisivo su molti fronti, a cominciare dalla pandemia, per la quale il premier auspica un’azione congiunta nella campagna di vaccinazione. MELONI: COL MES SVENDONO L’ITALIA

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 dicembre 2020 - DIRE.it Dire Scontro Maria Elena Boschi e Lilli Gruber: era solo un bel match. Politico. Tra signore

E la sostanza sembra proprio dire che quello consumato tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi è stato un match, in piena regola del contraddittorio, tra due signore del giornalismo e della politica. Pe ...

In Venezuela Maduro vince le elezioni. Ora è il momento di politiche all’altezza dei tempi

Nonostante il Covid che miete vittime ovunque nel mondo, imponendo un notevole rallentamento ad ogni attività umana. Nonostante le sanzioni per me assassine che devastano da anni il Paese impedendo al ...

