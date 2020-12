Tg Lazio | edizione del 9 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel Lazio lo stop a bar e ristoranti alle 18 e il coprifuoco dalle 22 “continuera’ fino a primavera”. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, spiegando che “Bisognerà correre ancora 3 mesi almeno perchè il virus circola e per la campagna di vaccinazione ci vorrà tempo”. Poche ore dopo, però, è arrivata la replica del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori: “La Regione non ha previsto nessuna chiusura dei locali fino a marzo- ha detto Leodori- Stiamo monitorando i risultati della curva dei contagi a seguito dell’ultimo Dpcm del Governo in vigore fino al 15 gennaio 2021 che speriamo siano confortanti. Solo allora decideremo come intervenire”. NUOVA ORDINANZA CAMPIDOGLIO SU ORARI ATTIVITÀ FINO AL 6 GENNAIO