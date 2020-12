Terza ondata Covid, l’allarme degli esperti: “Ecco quando arriva” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stiamo lentamente cercando di uscire dalla seconda ondata Covid che, in molte zone d’Italia, ha colpito più forte e aggressiva rispetto alla scorsa primavera. L’emergenza però continua: “Arriverà la Terza… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stiamo lentamente cercando di uscire dalla secondache, in molte zone d’Italia, ha colpito più forte e aggressiva rispetto alla scorsa primavera. L’emergenza però continua: “Arriverà la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Adnkronos : #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - Corriere : Crisanti: «La terza ondata? È una certezza. L’Italia avrà record di morti in Europa» - repubblica : Crisanti: 'La terza ondata è certa, avremo il record europeo di morti' - Irishsara1980 : RT @marattin: Noi facciamo politica per prendere le decisioni giuste, non per far cadere o costruire maggioranze. E per chiederci se è norm… - BozzaotraMarco : RT @marattin: Noi facciamo politica per prendere le decisioni giuste, non per far cadere o costruire maggioranze. E per chiederci se è norm… -