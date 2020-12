Terza ondata coronavirus: effetti e cosa si rischia, le possibilità (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Terza ondata di coronavirus arriverà anche nel nostro Paese? Probabilmente sì, gli analisti lo danno quasi certo. E da alcune parti si leggono anche notizie poco rassicuranti: il rischio più temibile è la sovrapposizione con l’influenza stagionale, che già ogni anno carica gli ospedali di pazienti e che quest’anno potrebbe per forza di cose sovraccaricare le strutture ulteriormente, considerando che il nuovo picco della Terza ondata è dato coincidente con quello dell’influenza stagionale. Segui Termometro Politico su Google News Terza ondata coronavirus: l’allarme della Fondazione Gimbe A lanciare l’allarme, tra gli altri, è il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. A La Stampa ha affermato che ci troviamo nella ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ladiarriverà anche nel nostro Paese? Probabilmente sì, gli analisti lo danno quasi certo. E da alcune parti si leggono anche notizie poco rassicuranti: il rischio più temibile è la sovrapposizione con l’influenza stagionale, che già ogni anno carica gli ospedali di pazienti e che quest’anno potrebbe per forza di cose sovraccaricare le strutture ulteriormente, considerando che il nuovo picco dellaè dato coincidente con quello dell’influenza stagionale. Segui Termometro Politico su Google News: l’allarme della Fondazione Gimbe A lanciare l’allarme, tra gli altri, è il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. A La Stampa ha affermato che ci troviamo nella ...

Adnkronos : #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - Corriere : Crisanti: «La terza ondata? È una certezza. L’Italia avrà record di morti in Europa» - repubblica : Crisanti: 'La terza ondata è certa, avremo il record europeo di morti' - Stefano94763928 : @ChimicoScettico Condivido l'analisi ma non le conseguenze : vista la stagione, il tipo di virus, la nave, i comand… - alvarodealvari1 : RT @DgSilvia: Quindi state affittando case dove andare a fare il veglione di capodanno? Dai che il 2021 lo iniziamo con una terza ondata… -