Terrorismo, geopolitica, Islam. Darnis spiega cosa lega al Sisi a Macron (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Agli Invalides il ministro della Difesa francese, Florence Parly, ha accolto il capo di Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi, in pompa magna, le immagini del ricevimento sono state diffuse invece dal servizio stampa del Cairo, mentre non sono state date ai media francesi, che hanno scritto che probabilmente il governo era in parziale imbarazzo. La visita parigina del generale/presidente egiziano non doveva ricevere troppa pubblicità perché si portava dietro delle contraddizioni. Mentre l'egiziano incontrava il sindaco della capitale Anne Hidalgo all'Hotel de Ville, riceveva la Legion d'onore e partecipava a una cena di gala nel Salone delle Feste dell'Eliseo insieme a Emmanuel Macron e consorte, si criticava la debolezza dell'Eliseo nel pressarlo sui diritti umani nel suo Paese. L'equazione è chiara: il contesto geopolitico porta a scavalcare le ...

di Alberto Galvi – Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita ha espresso ottimismo sul fatto di raggiungere un accordo entro pochi giorni che contribuirà ad alleviare una ...

Siria. Lavrov, ‘Cooperazione con Russia ha sconfitto terrorismo, da Washington solo sabotaggi’

Intervenuto ai Med Dialogues 2020, organizzati a Roma dalla Farnesina e dall’Ispi, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha affermato che la cooperazione tra Mosca e Damasco ha consentito all ...

di Alberto Galvi – Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita ha espresso ottimismo sul fatto di raggiungere un accordo entro pochi giorni che contribuirà ad alleviare una ...

Siria. Lavrov, 'Cooperazione con Russia ha sconfitto terrorismo, da Washington solo sabotaggi'

Intervenuto ai Med Dialogues 2020, organizzati a Roma dalla Farnesina e dall'Ispi, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha affermato che la cooperazione tra Mosca e Damasco ha consentito all ...