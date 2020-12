Terremoto del Mugello | un anno dopo | Si chiuderà presto il capitolo risarcimenti

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Barberino del(Firenze), 9 dicembre 2020 - «Per tutti coloro che hfatto i lavori, con le perizie per il rimborso, la certezza è chesi potrà chiudere in qualche modo il...

AngeloSantoro : 990 sono i morti del terremoto del Friuli del 1976. - Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto avvertita distintamente a #Pozzuoli e a #Napoli. Epicentro nel cuore della zona flegrea, dove… - retesoletv : Restaurata la Torre Civica del @ComuneNorcia: si guarda avanti. Qui i dettagli: - dariob779 : @avvbenedetto Sta totalmente fuori. A Gianpaolo Giuliani perché a ridosso del terremoto de L'Aquila aveva detto che… - Franco32656300 : @alefoglia97 @Roky99760738 Ho letto le stesse cose al tempo del terremoto dell'Aquila. Di a Bertolaso di rimetterci… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto del

Maria Cecilia Hospital è l’unico Centro di Alta Specialità in Emilia Romagna ad impiegare questa tecnica operatoria Genova – Il Commissario per la ricostruzione del Viadotto sul Polcevera, Marco Bucci ...Noi e alcuni partner usiamo cookie o tecnologie simili come descritto nella cookie policy. Per la pubblicità noi e alcuni partner, potremmo usare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione ...