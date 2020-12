Terna: 170 milioni di euro per la nuova linea elettrica Colunga Calenzano, tra Emilia Romagna e Toscana<br /> (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’opera, che si snoda tra le Province di Bologna e Firenze, è uno dei più importanti progetti per lo sviluppo della rete elettrica nazionale previsti dal Piano Industriale 2021-2025.84 km di nuove linee, oltre 16 km di cavi interrati e circa 106 km di vecchi elettrodotti aerei demoliti con oltre 200 ettari di territorio liberati Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’opera, che si snoda tra le Province di Bologna e Firenze, è uno dei più importanti progetti per lo sviluppo della retenazionale previsti dal Piano Industriale 2021-2025.84 km di nuove linee, oltre 16 km di cavi interrati e circa 106 km di vecchi elettrodotti aerei demoliti con oltre 200 ettari di territorio liberati

