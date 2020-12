"Tentato suicidio?". Siluro dell'ex contro Selvaggia Roma, una clamorosa menzogna? "C'è una foto...", D'Urso sotto-choc (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una bomba su Selvaggia Roma direttamente da Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Il punto è che Selvaggia, nella casa del Grande Fratello Vip, ha rivelato di aver Tentato il suicidio a causa dell'abbandono del padre. Ma dalla D'Urso, l'ex fidanzato della gieffina, Francesco Chiofalo, ha smentito tutto. Smentita pesantissima. Dopo che la D'Urso ha mostrato un filmato che mostrava la Roma, in lacrime, parlare del Tentato suicidio al GfVip, ecco che prende la parola Chiofalo, che ha dato la sua versione dei fatti: "Sono stato fidanzato con Selvaggia a 25 anni e il padre era presentissimo - premette picchiando subito durissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una bomba sudirettamente da Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'in onda su Canale 5. Il punto è che, nella casa del Grande Fratello Vip, ha rivelato di averila causa'abbandono del padre. Ma dalla D', l'ex fidanzatoa gieffina, Francesco Chiofalo, ha smentito tutto. Smentita pesantissima. Dopo che la D'ha mostrato un filmato che mostrava la, in lacrime, parlare delal GfVip, ecco che prende la parola Chiofalo, che ha dato la sua versione dei fatti: "Sono stato fidanzato cona 25 anni e il padre era presentissimo - premette picchiando subito durissimo ...

imlouisfav : @GIRAS0LI DIO COSA MI HAI RICORDATO noooooo avevo rimosso in tentato suicidio dioooooooooo lo voglio picchiare - Teresa99635770 : Gfv ma ti pare che il grande fratello prima di mandare in onda abbandoni familiari non si documenta. Impossibile la… - emesarf1 : RAGA MA DA CIÒ CHE HO CAPITO SELVAGGIA HA VERAMENTE INVENTATO LA STORIA DELL’ABBANDONO DEL PADRE E DEL TENTATO SUIC… - cla__ro : @HuffPostItalia 'Un tentato suicidio nel 2008, la depressione per la morte ravvicinata di entrambi i genitori per t… - jeanpauldl1998 : @readyplayer1__ Comunque sta cosa di dipingerlo come un mostro un po' mi dispiace, cioè un altro po' fanno passare… -