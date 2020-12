Tennis, il calendario 2021 non è ancora pronto. Indian Wells a rischio cancellazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mancano soltanto una ventina di giorni al 2021 ma il Tennis internazionale è ancora in alto mare. L’ATP Tour ha infatti comunicato di non essere riuscita ancora a delineare una versione completa del calendario sportivo del prossimo anno. Le decisioni relative all’Australian Open hanno condizionato un po’ la bozza dei primi appuntamenti Tennistici che vanno da gennaio a marzo; ma dopo essere riusciti a ‘salvare’ lo Slam oceanico, ora il problema più grande proviene dall’America, più precisamente da Indian Wells. Il torneo sul cemento rischia nuovamente di saltare a causa della pandemia di Covid-19 in continua crescita in California, dopo che già nel 2020 aveva visto la sua cancellazione. Lo stato più popoloso degli USA è in una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mancano soltanto una ventina di giorni alma ilinternazionale èin alto mare. L’ATP Tour ha infatti comunicato di non essere riuscitaa delineare una versione completa delsportivo del prossimo anno. Le decisioni relative all’Australian Open hanno condizionato un po’ la bozza dei primi appuntamentitici che vanno da gennaio a marzo; ma dopo essere riusciti a ‘salvare’ lo Slam oceanico, ora il problema più grande proviene dall’America, più precisamente da. Il torneo sul cemento rischia nuovamente di saltare a causa della pandemia di Covid-19 in continua crescita in California, dopo che già nel 2020 aveva visto la sua. Lo stato più popoloso degli USA è in una ...

