Tempesta d'Amore, anticipazioni 14 – 20 dicembre: Linda e Dirk divorziano

Tempesta d'Amore, anticipazioni 14 – 20 dicembre: vediamo che emozioni ci regalerà la soap tedesca la settimana prossima?

Robert svela a Valentina la verità su Emilio e lei…

Robert decide di raccontare a Valentina di aver scoperto che il piccolo Emilio non è suo figlio. La ragazzina, allora, vuole restare vicino al padre.

Ariane fa una proposta a Christoph per il loro fidanzamento

Ariane e Christoph stanno per convolare a nozze. La donna informa l'albergatore di volere una festa di fidanzamento in pompa magna, ma siccome lui è in gravi difficoltà economiche, si offre di pagare tutto lei. Christoph, tuttavia, sentendosi ferito nell'orgoglio, rifiuta. La fidanzata si rassegnerà?

Christoph ha nascosto molti soldi nel suo rifugio, ma qualcuno lo scopre

Christoph si reca nel proprio rifugio, dove ha lasciato una cospicua ...

