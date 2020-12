Televoto ‘truccato’ al Grande Fratello Vip: riscoppia il caso, come funziona (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Esplode la polemica sui social per i voti fake e i voti dall'estero e il reality show viene travolto da una vera e propria bufera: cosa sta succedendo su Twitter L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Esplode la polemica sui social per i voti fake e i voti dall'estero e il reality show viene travolto da una vera e propria bufera: cosa sta succedendo su Twitter L'articolo proviene da Gossip e Tv.

sirio712 : RT @Gabbiacane: Esistono due Italie. Una è preoccupata e indignata per il tradimento di 300 grillini che vendendosi per trenta danari ha vo… - Federic67236053 : @GrandeFratello @MediasetPlay Televoto truccato VERGOGNA - trashagonistico : RT @iconicnickname: non io che vado a urlare ai concorrenti che il televoto è truccato #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #gfvip - atermoiements__ : RT @iconicnickname: non io che vado a urlare ai concorrenti che il televoto è truccato #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #gfvip - grecofedericax : che ne dite di unire i nostri poteri e intasare di commenti tipo 'il televoto è truccato' i post di alfonso e del g… -