Televoto truccato al Grande Fratello Vip 2020 per salvare Adua del Vesco, fan insorgono contro Signorini (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Al grido di #TelevototruccatoGFVIP i fan del programma sono stati chiamati a raccolta sui social per insorgere contro Alfonso Signorini e non solo. Il pomo della discordia è proprio il momento in cui Adua del Vesco è stata salvata al Televoto lunedì scorso da una serie di voti che sono arrivati dal Brasile. Non è la prima volta che succede una cosa del genere e già nelle scorse settimane l'attrice è stata salvata da una serie di voti spagnoli, ma adesso i fan del reality di Canale5 si sono uniti su Twitter per cercare di trovare una soluzione a quello che è diventato un vero e proprio problema, ma è possibile? L'esempio arriva da Rai1 e da Milly Carlucci che proprio per questi strani movimenti sul Televoto ha annullato i voti in massa provenienti ...

