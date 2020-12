Televoto truccato al Grande Fratello Vip 2020?/ Adua, Dayane e i voti dal Brasile (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Televoto truccato al Grande Fratello Vip 2020? Pioggia di voti dal Brasile per Adua Del Vesco, sul web scoppia un'accesa polemica Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020)alVip? Pioggia didalperDel Vesco, sul web scoppia un'accesa polemica

MaTuttAppostoo : ragazzi riempite questo form dicendo che il televoto è truccato, magari se ricevono molte segnalazioni si svegliano… - Ciappi79 : Ora è tutto chiaro! Covid, insinuazioni sul 5g, cashback...tutte abili manovre confezionate ad hoc per distrarci da… - Boh53202167 : Comunque tutta sta sceneggiata per il televoto truccato l'avete fatta miche et francesca e non è cambiato nulla quindi anche meno #gfvip - simocalfi : RT @Caterin16752552: Tutti quelli che stanno dicendo che il televoto è truccato che problemi hanno? I voti non validi il gf non li tiene i… - FrancescoBucce4 : Di sto passo venerdì esce Stefania, tutto ciò è assurdo! La cosa subdola è che tutti sanno del televoto non truccat… -