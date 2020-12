Televoto truccato al GfVip? Scoppia la protesta sui social: ecco il motivo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non c'è pace per Alfonso Signorini e il suo Grande FratelloVip. Questa volta a far discutere il Televoto a favore di Adua Del Vesco durante l'ultima puntata. Una storia che si ripete anche se questa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non c'è pace per Alfonso Signorini e il suo Grande FratelloVip. Questa volta a far discutere ila favore di Adua Del Vesco durante l'ultima puntata. Una storia che si ripete anche se questa ...

stefani30488971 : RT @annullataa: Come direbbe Tommy Z: IL TELEVOTO NON È TRUCCATO THE SKY IS GREEN AND THE GRASS IS BLUE #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #GFVIP ht… - parliamoditom : RT @iconicnickname: non io che vado a urlare ai concorrenti che il televoto è truccato #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #gfvip - cantonalessia : RT @iconicnickname: non io che vado a urlare ai concorrenti che il televoto è truccato #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #gfvip - MadamaButterfl8 : RT @iconicnickname: non io che vado a urlare ai concorrenti che il televoto è truccato #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #gfvip - angidicecose : RT @MarioDiBerna: - le preferenze e agevolazioni sulla gregoraci - le frasi maschiliste di pupo - il televoto truccato dagli spagnoli e br… -