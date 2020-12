Televideo e fake news su Corte Suprema destituisce Biden negli Stati Uniti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Corte Suprema destituisce Biden negli Stati Uniti, aprendo in sostanza a scenari politici del tutto nuovi ed imprevisti nel panorama politico americano. Questo, almeno, quello che emerge da una schermata apparentemente presa dal Televideo, secondo cui i riconteggi e le enormi polemiche di queste settimane sollevate da Trump dopo il verdetto dell’urna avrebbero trovato riscontro concreto. Tanto è bastato, dunque, per sollevare un polverone e ridare speranza a tutti coloro che speravano nella seconda vittoria consecutiva dello stesso Trump nella corsa alla Casabianca. La Corte Suprema destituisce Biden: come si spiega la grafica fake del ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La, aprendo in sostanza a scenari politici del tutto nuovi ed imprevisti nel panorama politico americano. Questo, almeno, quello che emerge da una schermata apparentemente presa dal, secondo cui i riconteggi e le enormi polemiche di queste settimane sollevate da Trump dopo il verdetto dell’urna avrebbero trovato riscontro concreto. Tanto è bastato, dunque, per sollevare un polverone e ridare speranza a tutti coloro che speravano nella seconda vittoria consecutiva dello stesso Trump nella corsa alla Casabianca. La: come si spiega la graficadel ...

rodcostakiwi : @Meaxlux @Marcocontemerda Questa del televideo è una fake, ma grazie a ciò che è accaduto in Texas potrebbe diventare realtà - MentazB : @Marcocontemerda Non so... Potrebbe essere fake. Esistono programmi che ti fanno il documento che vuoi in stile Televideo - alberto_loglio : @Layonard1 Ma l'home page del Televideo mi sembrava un po fake... - 1970Adrien : @bonnie379 @PatriziaRametta su televideo fake news?? -

02/12/2020 21:04: Trump,grazia a figli,genero e Giuliani? Trump,grazia a figli,genero e Giuliani? Il Dipartimento di Giustizia americano sta indagando sull'ultimo colpo di sce- na ...

