Tampon tax, Iva al 5% sugli assorbenti nella prossima manovra. Boldrini: «Il ciclo non è un lusso» – L'intervista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 15 milioni le donne in età fertile in Italia. Su assorbenti, Tamponi, coppetta mestruale – su tutti quei prodotti che devono necessariamente usare una volta al mese, ogni mese al netto di eventuali gravidanze – pagano un'Iva al 22%. Un bene di prima necessità viene «tassato come fosse un tartufo pregiato», e a deciderlo non sono certamente le donne. Accade mentre la Scozia, per esempio, è il primo Paese al mondo a permettere l'accesso gratuito e universale ai prodotti per le mestruazioni. «In paesi come Spagna, Grecia o Austria l'aliquota è al 10%. In Francia al 5,5%, in Irlanda l'Iva è allo 0%», spiega a Open l'ex presidente della Camera e oggi deputata Pd Laura Boldrini. «Parliamo di qualcosa che ha un impatto nell'economia della famiglie e di una donna. Nel momento in cui c'è un momento di particolare fragilità economica come ...

