Successo per IlluminiAMO Salerno, Pippo Pelo: "Peccato il Comune non abbia aderito"

Tempo di lettura: 3 minuti

Salerno – La pioggia non spegne l'entusiasmo di IlluminiAMO Salerno che nel tardo pomeriggio di ieri ha dato il via ad una staffetta di balconi accessi che ha travolto l'intera città e non solo.

Impossibile contenere la gioia di quanti al countdown delle 19, esattamente come fosse Capodanno, hanno fatto a gara a collegarsi sulla pagina facebook (https://www.facebook.com/groups/424097825651092) che porta lo stesso nome dell'iniziativa ideata da Pippo Pelo, per presentare il proprio balcone ma anche il condominio o il quartiere. Una time line invasa di gente di tutte le età live da ogni zona di Salerno, nessuna esclusa, che ha trasformato quell'accensione Comune in un unico grande abbraccio. Un momento molto commuovente e toccante, segnato da tanti video muti ...

