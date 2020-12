Su Lancet i risultati del vaccino anti Covid di Oxford | Astrazeneca e Irbm

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – Un vaccino sicuro ed efficace contro il Covid-19 sintomatico, in grado di mettere al riparo da malattia grave e necessità di ospedalizzazione: sono le indicazioni emerse da un’analisi dei test del prodotto realizzato da Università di Oxford, AstraZeneca e Irbm, diffuse dalla rivista The Lancet.

La “seconda ondata”: il termine s’è affermato mediaticamente in tutto il mondo, forse come espressione sintetica degli accadimenti o forse perché evoca la ...09 DIC - (Reuters) - The Lancet ha pubblicato ieri i risultati della peer review sul vaccino di AstraZeneca. Si tratta dei primi risultati su un vaccino contro il Covid pubblicati da una rivista scien ...