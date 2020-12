Streaming Champions League Inter – Shakhtar Donetsk dove vedere Gratis Diretta Live Tv No Rojadirecta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’asse centrale, complici i dubbi su Vidal e Barella, è scontato. Handanovic in porta; Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa; Brozovic e Gagliardini a centrocampo; Lukaku e Lautaro (domani sera alla presenza numero 100 con l’Inter) in attacco. Gli unici dubbi di Antonio Conte per la formazione titolare, chiamata a giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League negli ultimi 90 minuti con lo Shakhtar Donetsk a San Siro, riguardano il terzo centrocampista e le corsie esterne del 3-5-2. I punti Interrogativi sono aumentati dopo l’ottima prestazione di Hakimi nella partita di sabato sera con il Bologna. La doppietta del calciatore marocchino ai rossoblù segue l’ottimo ingresso in campo con il Borussia Mönchengladbach, impreziosito dall’assist a Lukaku. La crescita esponenziale dell’ex Borussia ... Leggi su aciclico (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’asse centrale, complici i dubbi su Vidal e Barella, è scontato. Handanovic in porta; Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa; Brozovic e Gagliardini a centrocampo; Lukaku e Lautaro (domani sera alla presenza numero 100 con l’) in attacco. Gli unici dubbi di Antonio Conte per la formazione titolare, chiamata a giocarsi la qualificazione agli ottavi dinegli ultimi 90 minuti con loDonetsk a San Siro, riguardano il terzo centrocampista e le corsie esterne del 3-5-2. I puntirogativi sono aumentati dopo l’ottima prestazione di Hakimi nella partita di sabato sera con il Bologna. La doppietta del calciatore marocchino ai rossoblù segue l’ottimo ingresso in campo con il Borussia Mönchengladbach, impreziosito dall’assist a Lukaku. La crescita esponenziale dell’ex Borussia ...

