Stop vaccinazioni in Gran Bretagna a chi ha reazioni allergiche (già 2 casi) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un piccolo Stop al . L'autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione anti chi abbia alle spalle una storia di 'significative' reazioni ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un piccoloal . L'autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione anti chi abbia alle spalle una storia di 'significative'...

zazoomblog : Stop vaccinazioni in Gran Bretagna a chi ha reazioni allergiche (già 2 casi) - #vaccinazioni #Bretagna #reazioni - Radio1Rai : #Covid. In Gran Bretagna stop al #vaccino per chi ha una storia di significative reazioni allergiche. Lo raccomanda… - Alessan32300041 : @La7tv Ovvio che è impossibile ... Infatti non ne vaccineranno più di un milione magari arriveranno a 4 milioni ..… - stop_fake_news_ : AGI - L'Italia si appresta ad affrontare la più grande campagna vaccinale di tutti i tempi, via maestra per sconfig… -