Stop al vaccino: ecco cosa è successo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'agenzia del farmaco britannica ha avvertito che chi ha una storia clinica di allergie "signficative" non dovrebbe sottoporsi alla vaccinazione contro il Coronavirus con il vaccino Pfizer-BioNTech. La decisione della Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) è arrivata dopo che due sanitari, che ieri hanno ricevuto la prima dose del vaccino insieme ad altre centinaia di persone, hanno subito una reazione allergica. Il servizio sanitario nazionale britannico ha detto che tutti gli ospedali coinvolti nel programma vaccinale iniziato ieri sono stati informati della raccomandazione della Mhra di evitare la somministrazione a chi abbia avuto in passato episodi seri di allergia. Si tratta di procedure standard, ha poi minimizzato il professor Stephen Powis, direttore medico dell'Nhs in Inghilterra osservando come sia "comune ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'agenzia del farmaco britannica ha avvertito che chi ha una storia clinica di allergie "signficative" non dovrebbe sottoporsi alla vaccinazione contro il Coronavirus con ilPfizer-BioNTech. La decisione della Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) è arrivata dopo che due sanitari, che ieri hanno ricevuto la prima dose delinsieme ad altre centinaia di persone, hanno subito una reazione allergica. Il servizio sanitario nazionale britannico ha detto che tutti gli ospedali coinvolti nel programma vaccinale iniziato ieri sono stati informati della raccomandazione della Mhra di evitare la somministrazione a chi abbia avuto in passato episodi seri di allergia. Si tratta di procedure standard, ha poi minimizzato il professor Stephen Powis, direttore medico dell'Nhs in Inghilterra osservando come sia "comune ...

