Stop al vaccino Covid nel Regno Unito a chi ha reazioni allergiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione anti Covid chi abbia alle spalle una storia di “significative” reazioni allergiche. L’indicazione ? arrivata dopo che due delle centinaia di persone a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer/Biontech nel Regno Unitio - primo Paese ad aver dato il via ieri alla distribuzione pubblica, dopo il via libera dato nei giorni scorsi dalla stessa Mhra - hanno avuto reazioni allergiche. Le persone colpite da reazioni allergica nella prima giornata di vaccinazione sono due operatori sanitari di case di cura e ricovero vaccinati nella prima categoria di priorità assieme a un contingente iniziale di degenti ultraottantenni di queste strutture, ha poi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione antichi abbia alle spalle una storia di “significative”. L’indicazione ? arrivata dopo che due delle centinaia di persone a cui è stato somministrato ilPfizer/Biontech nelUnitio - primo Paese ad aver dato il via ieri alla distribuzione pubblica, dopo il via libera dato nei giorni scorsi dalla stessa Mhra - hanno avuto. Le persone colpite daallergica nella prima giornata di vaccinazione sono due operatori sanitari di case di cura e ricovero vaccinati nella prima categoria di priorità assieme a un contingente iniziale di degenti ultraottantenni di queste strutture, ha poi ...

fattoquotidiano : Gran Bretagna: stop al vaccino per chi ha avuto in passato “significative” reazioni allergiche - SkyTG24 : Covid, Regno Unito: stop al vaccino per chi ha avuto significative reazioni allergiche - Saladino__Italy : Ecco. - cescodj1 : Stanno stoppando il vaccino REAZIONI ALLERGICHE DOPO IL PRIMO GIORNO CHE HANNO INIZIATO A VACCINARE - Franco32656300 : PRIMI INTOPPI PER IL VACCINO SOMMINISTRATO IERI IN POMPA MAGNA IN GRAN BRETAGNA CASI DI REAZIONE ALLERGICHE… -