Startup: overfunding lampo per la campagna di Seed Money (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Labitalia) - "Sono bastate meno di 24 ore per superare l'obiettivo minimo di raccolta. È davvero un segnale di grande fiducia". Così Marco Rizzelli, General Manager di Seed Money, il primo acceleratore privato italiano ad aver completato un round di equity crowdfunding nel 2018, commenta i risultati della campagna. Oltre 180 soci di cui più di 50 investitori seriali con all'attivo oltre 10 investimenti ciascuno e che compongono il nocciolo duro del club deal di Seed. Un portafoglio di 15 Startup tra accelerate e partecipate, attentamente selezionate che può vantare un tasso di rivalutazione a 12 mesi pari all'80%. Una formula vincente, collaudata nel tempo, che ha permesso alle Startup accelerate di poter raggiungere, nelle rispettive campagne di raccolta in equity ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Labitalia) - "Sono bastate meno di 24 ore per superare l'obiettivo minimo di raccolta. È davvero un segnale di grande fiducia". Così Marco Rizzelli, General Manager di, il primo acceleratore privato italiano ad aver completato un round di equity crowdfunding nel 2018, commenta i risultati della. Oltre 180 soci di cui più di 50 investitori seriali con all'attivo oltre 10 investimenti ciascuno e che compongono il nocciolo duro del club deal di. Un portafoglio di 15tra accelerate e partecipate, attentamente selezionate che può vantare un tasso di rivalutazione a 12 mesi pari all'80%. Una formula vincente, collaudata nel tempo, che ha permesso alleaccelerate di poter raggiungere, nelle rispettive campagne di raccolta in equity ...

realstarting : RT @WeAreStarting_: ?? La campagna di Oeno è in #overfunding! La #startup ha raccolto oltre 56 mila euro grazie all’adesione di 23 investi… - WeAreStarting_ : ?? La campagna di Oeno è in #overfunding! La #startup ha raccolto oltre 56 mila euro grazie all’adesione di 23 inv… - MarcoBacini : RT @BacktoWork24: ?? Inizia oggi la campagna di #Grownnectia (@connectiasrl) , in #overfunding con più di #250mila euro! ?? Industriali e im… - BacktoWork24 : ?? Inizia oggi la campagna di #Grownnectia (@connectiasrl) , in #overfunding con più di #250mila euro! ?? Industrial… -

Ultime Notizie dalla rete : Startup overfunding La società di consulenza per le startup Grownnectia va in overfunding su BacktoWork. Intanto prepara un fondo e 5 nuovi incubatori italiani BeBeez Crowdfunding da 488mila euro per Gioielleria Italiana

Crowdfunding da 488mila euro per Gioielleria Italiana. 9 Dicembre 2020 di Redazione. Gioielleria Italiana, startup che opera nel settore b2b della gioielleria, ha lanciato la sua ...

Overfunding lampo per la campagna di Seed Money

Milano – «Sono bastate meno di 24 ore per superare l’obiettivo minimo di raccolta. È davvero un segnale di grande fiducia». Commenta Marco Rizzelli, General Manager di Seed Money il primo acceleratore ...

Crowdfunding da 488mila euro per Gioielleria Italiana. 9 Dicembre 2020 di Redazione. Gioielleria Italiana, startup che opera nel settore b2b della gioielleria, ha lanciato la sua ...Milano – «Sono bastate meno di 24 ore per superare l’obiettivo minimo di raccolta. È davvero un segnale di grande fiducia». Commenta Marco Rizzelli, General Manager di Seed Money il primo acceleratore ...