Stanotte a Pompei con Alberto Angela | anticipazioni e ospiti 9 dicembre 2020

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020). Va in onda stasera in tv mercoledì 9in replica lo speciale televisivo dedicato alle rovine di. Di seguito tutto quello che vedremo durante il programma e gliche parteciperanno. DOVE VEDERLO IN TV STREAMING REPLICA, 79 d.C., la notte prima dell’eruzione. Il viaggio diconinizia qui, nelle ore antecedenti la catastrofe. Minuto per minuto, il ...